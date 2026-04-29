Манулу Борису из красноярского «Роева ручья» исполнилось 3 года

Добавим, что к празднику любимчику красноярцев преподнесли подарок — у него появился официальный опекун. Заботу о хмуром Борисе взяла на себя золотодобывающая компания «Полюс». В рамках программы поддержки фонд будет финансировать питание, ветеринарное обслуживание, содержание вольера и необходимые исследования.