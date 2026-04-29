Манулу Борису из красноярского «Роева ручья» исполнилось 3 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны «Роев ручей» отмечают день рождения манула Бориса. 29 апреля редкому хищнику исполнилось три года.
Борис уже вырос и считается взрослым животным. Он отличается характерной внешностью и поведением: не мяукает, а издает звуки, напоминающие рычание или «гавканье», а также ведет скрытный образ жизни.
В будущем манулу будут искать пару для продолжения рода.
Добавим, что к празднику любимчику красноярцев преподнесли подарок — у него появился официальный опекун. Заботу о хмуром Борисе взяла на себя золотодобывающая компания «Полюс». В рамках программы поддержки фонд будет финансировать питание, ветеринарное обслуживание, содержание вольера и необходимые исследования.