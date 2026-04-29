В Хабаровске бережливые технологии сделали запись в музей втрое быстрее

В Хабаровске запись на экскурсии в Дальневосточном художественном музее удалось ускорить втрое благодаря внедрению бережливых технологий, — сообщает Министерство культуры Хабаровского края.
Изменения провели специалисты Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным. Они оптимизировали весь процесс — от планирования выставок до записи посетителей.
Ранее более 70% заявок поступало по телефону, а учёт вёлся вручную. Эффективность процесса составляла 53%. За полгода внедрили цифровое окно, онлайн-запись, QR-коды и скрипты для сотрудников.
В результате время записи сократилось с 30 до 10 минут. Доступ к информации для посетителей ускорился на 90%, а доля электронных билетов увеличилась.
Кроме того, в музее внедрили инструменты бережливого производства: канбан-доску, систему 5С и матрицу компетенций для сотрудников.
Как отмечают в ведомстве, проект реализуется по инициативе губернатора Хабаровского края с 2024 года. Он направлен на внедрение бережливых технологий в учреждениях социальной сферы в рамках поручения Президента России — к 2030 году такие практики должны охватить все соцучреждения страны.