В Хабаровске бережливые технологии сделали запись в музей втрое быстрее

Посетители ДВХМ теперь оформляют экскурсии за 10 минут вместо 30.

В Хабаровске запись на экскурсии в Дальневосточном художественном музее удалось ускорить втрое благодаря внедрению бережливых технологий, — сообщает Министерство культуры Хабаровского края.

Изменения провели специалисты Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным. Они оптимизировали весь процесс — от планирования выставок до записи посетителей.

Ранее более 70% заявок поступало по телефону, а учёт вёлся вручную. Эффективность процесса составляла 53%. За полгода внедрили цифровое окно, онлайн-запись, QR-коды и скрипты для сотрудников.

В результате время записи сократилось с 30 до 10 минут. Доступ к информации для посетителей ускорился на 90%, а доля электронных билетов увеличилась.

Кроме того, в музее внедрили инструменты бережливого производства: канбан-доску, систему 5С и матрицу компетенций для сотрудников.

Как отмечают в ведомстве, проект реализуется по инициативе губернатора Хабаровского края с 2024 года. Он направлен на внедрение бережливых технологий в учреждениях социальной сферы в рамках поручения Президента России — к 2030 году такие практики должны охватить все соцучреждения страны.