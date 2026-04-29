Волгоград украсили к 9 мая прошлогодними флагами

Почти 2000 флагов украсили улицы Волгограда накануне майских праздников. Город-герой встречает праздник в своем привычном великолепии: свежая зеленая листва, цветущие черешни и яблони, алые флаги. Последними украшены все центральные улицы и въезд в город со стороны аэропорта. В мэрии объяснили, что не сильно потратились на праздничное оформление: в прошлые годы закупили арт-объекты и флажные конструкции из долговечных материалов, поэтому все убранство можно хранить на базе и использовать не один год.
Алые флаги украсили Самарский и Комсомольский путепроводы, Шоссе авиаторов, Астраханский мост. Арт-объекты установлены на набережной, на проспекте Ленина, у Мамаева кургана и в других местах. Праздничное настроение создает украшенный общественный транспорт и остановки.
— Монтаж всех конструкций осуществляют муниципальные предприятия в рамках текущей деятельности без дополнительных затрат, — прокомментировали в мэрии города-героя.