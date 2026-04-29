В Санкт-Петербурге прошли мероприятия Недели космоса

В государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО была организована выставка «Наш космос». В медиахолле центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского состоялась лекция «Мода и космос». В Библиотеке «Охта-8» прошла лекция «Космос: мифы, карты и первые полеты». Историк Артем Фуганов рассказал о том, какими были первые мечты о полетах и что считали «космическим» наши предки. Также в библиотеке «Семья и книга» провели мастер-класс по робототехнике.