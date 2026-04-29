В Санкт-Петербурге прошли мероприятия Недели космоса

Мероприятия в ходе Недели космоса проводились в Санкт-Петербурге с 7 по 19 апреля в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
В музейно-выставочном центре «Россия — моя история» работала выставка «Созвездие космонавтов». Посетители увидели стартовые площадки Байконура, взлет ракеты «Восход», корабль «Союз» перед пуском, первый испытательный запуск «Энергии» и «Бурана». 11 апреля состоялась встреча с летчиком-космонавтом Юрием Усачевым. В этот же день прошла XII интеллектуальная игра «Космические умники и умницы».
В государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО была организована выставка «Наш космос». В медиахолле центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского состоялась лекция «Мода и космос». В Библиотеке «Охта-8» прошла лекция «Космос: мифы, карты и первые полеты». Историк Артем Фуганов рассказал о том, какими были первые мечты о полетах и что считали «космическим» наши предки. Также в библиотеке «Семья и книга» провели мастер-класс по робототехнике.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.