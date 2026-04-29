Минчанин получил три года тюрьмы за неадекватную реакцию на замечание

Житель Минска за неадекватную реакцию на замечание получил три года тюрьмы. Подробности в прокуратуре Первомайского района рассказали агентству «Минск-Новости».
На скамье подсудимых оказался 38-летний минчанин. В тот день на бульваре Шевченко мужчина был в пьяном виде и стал справлять нужду на детской площадке на глазах у детей. Мимо шел мужчина с женой, который сделал замечание хулигану, а тот грубо ответил.
Спустя непродолжительное время выпивший горожанин снова увидел семейную пару, подошел к ним и вступил в конфликт. Он достал нож и попытался ударить оппонента несколько раз, в это время жена мужчины вызвала милицию. Услышав это, хулиган бросил нож, взял с земли камень, замахнулся на минчанина, а потом быстро ушел.
Подозреваемого задержала милиция. Ему инкриминировали особо злостное хулиганство (ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси), но в суде он признал свою вину только частично. Приговор — три года исправительной колонии в условиях усиленного режима.
