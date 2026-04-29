Евгений Наумов назвал сроки полного открытия Тургеневского моста в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что капитальный ремонт Тургеневского моста выходит на финишную прямую. На стороне из Адыгеи в Краснодар полностью заменили балки, установили новые плиты, фонари, парапеты и перила. Завершается укладка асфальта.