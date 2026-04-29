Расписание движения поездов из Калининграда в Москву и Петербург изменится в мае на несколько дней

Расписание поездов Калининград — Москва и Санкт-Петербург — Калининград изменится на несколько дней в мае в связи с проведением ремонта на путях.
Как сообщает пресс-служба КЖД, фирменный «Янтарь» 12, 14, 18, 21, 25 и 28 мая будет отправляться от Южного вокзала на 11 минут раньше — в 12:44, а 15, 19, 22, 26 и 29 мая отправится на 17 минут раньше — в 12:38.
Обратно 14, 18, 21, 25 и 28 мая, будет следовать до станции Чернышевское согласно действующему расписанию, а далее — по измененному графику. На Южный вокзал «Янтарь» прибудет 15, 19, 22, 26, 29 мая на 27 минут позже — в 15:51.
Поезд Санкт-Петербург — Калининград 14, 18, 21, 25 и 28 мая, будет следовать до станции Гусев действующим расписанием, далее — измененным. Время прибытия на Южный вокзал 15, 19, 22, 26, 29 мая — в 18:28.