Расписание движения поездов из Калининграда в Москву и Петербург изменится в мае на несколько дней

Связано это с проведением ремонта на путях.

Расписание поездов Калининград — Москва и Санкт-Петербург — Калининград изменится на несколько дней в мае в связи с проведением ремонта на путях.

Как сообщает пресс-служба КЖД, фирменный «Янтарь» 12, 14, 18, 21, 25 и 28 мая будет отправляться от Южного вокзала на 11 минут раньше — в 12:44, а 15, 19, 22, 26 и 29 мая отправится на 17 минут раньше — в 12:38.

Обратно 14, 18, 21, 25 и 28 мая, будет следовать до станции Чернышевское согласно действующему расписанию, а далее — по измененному графику. На Южный вокзал «Янтарь» прибудет 15, 19, 22, 26, 29 мая на 27 минут позже — в 15:51.

Поезд Санкт-Петербург — Калининград 14, 18, 21, 25 и 28 мая, будет следовать до станции Гусев действующим расписанием, далее — измененным. Время прибытия на Южный вокзал 15, 19, 22, 26, 29 мая — в 18:28.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
