Заповедная глушь и перезагрузка: природные сокровища Приволжья

В Приволжском федеральном округе можно уйти в настоящую глушь, где вместо будильника — пение птиц, вместо асфальта — тропы, а вместо городского шума — шепот древних скал. Мы расскажем вам о местах, где природа осталась нетронутой.

Оксана Артемова
Автор Новости Mail

Республика Башкортостан

Источник: VK Места

Это край гор, пещер и кристально чистых озер, которые идеально подходят для экологического и горного туризма.

  • Национальный парк «Башкирия» — заповедник на склонах Южного Урала, предлагающий уникальные возможности для экологического туризма.
  • Геопарк «‎Торатау» вокруг шиханов Торатау, Юрактау и Куштау. Около 300 млн лет назад они были барьерным рифом, а сейчас здесь разнообразная природа — водопады, озера, пещеры, скалы и хребты. Для гостей работают турбазы.
  • Государственный заповедник «Шульган-Таш» и пещера Шульган-Таш с наскальными рисунками первобытного человека. Здесь проводят водные и пешие прогулки.
  • Природный парк «Иремель»: здесь вы найдете огромное количество эндемичных и редких видов растений и животных. Открыт для посещения круглый год.
  • Южно-Уральский заповедник — крупнейший в регионе, на его территории находится гора Ямантау (1640 м) — высшая точка Южного Урала.
  • Хребет Крака — малонаселенный район с дикой, почти нетронутой природой, идеальный для опытных туристов.
  • Айгир — скальные массивы и плато, знаменитые панорамными видами, особенно красивы золотой осенью.
  • Озеро Аслыкуль — самое большое озеро Башкортостана, природный парк с уникальной флорой и фауной.
  • Геопарк «Янгантау» — первый в России геопарк ЮНЕСКО, известный уникальными термальными явлениями («горящая гора»).
  • Природный парк «Зилим» — охраняемая территория с уникальными скалами Мамбет (высота до 200 м) и Кузьганак, крупнейшими пещерами.

Посмотреть все достопримечательности региона максимально комфортно вам поможет маршрут «Природные красоты Республики Башкортостан», разработанный проектом «VK Места».

Республика Марий Эл

Источник: VK Места

Республика известна как «зеленое» сердце России из-за обилия лесов и водных ресурсов. Это отдых для тех, кто ищет тишину, чистый воздух, походы по чистейшим озерам и нетронутые леса Средней Волги.

  • Национальный парк «Марий Чодра». Известен своими лесами, озерами, минеральными источниками и памятниками истории. По территории проложены пешие, конные и водные маршруты.
  • Заповедник «Большая Кокшага» создан для сохранения лесных экосистем. Предлагает одно- и двухдневные познавательные туры — пешком или на велосипедах.
  • Заказник «Горное заделье» — геологический памятник площадью 562 га. Здесь находится урочище «Нолькин камень» со старинными подземными каменоломнями, где даже летом можно увидеть ледяные сталактиты.
  • Экопарк «ЗаАзяково»: здесь можно побыть в тишине, погреться в природном чане, покататься на сапборде и увидеть приготовление сыра.

Увидеть все эти красоты своими глазами вам поможет маршрут «Природные достопримечательности Марий Эл» от проекта «VK Места».

Республика Мордовия

Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Мордовия предлагает спокойный, размеренный экотуризм, сосредоточенный на изучении лесов, рек и уникальной флоры Среднего Поволжья.

  • Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича площадью более 32 тысяч га. На территории находится около 20 озер-стариц и протекают малые реки.
  • Национальный парк «Смольный» площадью около 36,4 тысяч га. Здесь охраняют эталонные лесные массивы, пойменные озера и реликтовые моховые болота с редкой флорой, пережившей ледниковый период. В парке проложено множество экотроп.
  • Природный парк «Приволжская дубрава»: здесь сохраняются эталонные участки дубравы. Отличное место для наблюдения за лесными животными и птицами.
  • Озеро Инерка — карстовый водоем, имеющий статус памятника природы.
  • Карстовый провал «Ендовище» — уникальный памятник природы на окраине города Темников.

Чтобы вы могли посетить все эти объекты в максимально комфортном режиме, проект «VK Места» подготовил для вас маршрут «Природные красоты Мордовии».

Республика Татарстан

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Татарстан предлагает сочетание речного туризма по Волге и Каме, посещение живописных лесных массивов и уникальные геологические объекты на востоке республики.

  • Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник создан для сохранения уникальных экосистем Среднего Поволжья.
  • Национальный парк «Нижняя Кама» занимает почти 36,4 тысячи га в долине реки Алатырь. Здесь обитают косули, куницы и барсуки, а на территории бьют десятки родников.
  • Природный парк «Ильинский Бор»: старовозрастной лесной массив, известный своей тишиной и чистым воздухом. Подходит для пеших прогулок и сбора даров леса.
  • Голубые озера — комплекс карстовых озер на окраине Казани с водой невероятных оттенков. Здесь проложены экотропы, созданы купели, пункты проката сапов и каяков.

Удмуртская Республика

Источник: VK Места

Удмуртия предлагает спокойный отдых в «зеленом» поясе России. Главный акцент — на лесном туризме, сплавах по Каме и изучении гидрологических систем.

  • Национальный парк «Нечкинский». В парке множество памятников природы: озеро Заборное, минеральный источник «Макаровский», торфяные болота Кемульское и Чисто-Костоватовское, а также знаменитые Сидоровы горы, где нашли останки древнего динозавра, жившего 230 млн лет назад.
  • Природный парк «Шаркан» расположен в междуречье рек Ита и Шаркан. Его главная достопримечательность — конусовидные холмы-останцы, которые местные жители называют «пуги».
  • Природный парк «Усть-Бельск». Символ парка — орлан-белохвост, здесь же можно увидеть колонии степного сурка-байбака, бобровые хатки и гнезда хищных птиц.
  • Государственный природный заказник «Кокманский»: здесь сохранились реликтовые верховые болота, материковые дюны и сосновые леса всех типов. Экскурсии проводятся бесплатно по заявкам с июля по октябрь, зимой — лыжные прогулки.
  • Заказник «Пестеринский»: здесь обитают бобры и растет множество краснокнижных лекарственных растений.
  • Заказник «Андреевский сосновый бор» — уникальное сочетание сосновых лесов, верховых болот и редких северотаежных видов растений.
  • Сидоровы горы — ландшафтное урочище с величественными обрывами. Здесь можно наблюдать выходы коренных пермских пород с остатками окаменелой древесины и отпечатками древних листьев.
  • Каньоны и водопады Чемошур-Учи — сказочное место возле деревни Чемошур-Уча, напоминающее горную страну. Особенно красиво зимой, когда водопады замерзают. Спуски к каньону благоустроены для туристов.

Чувашская Республика

Источник: VK Места

Чувашия предлагает классический среднерусский пейзаж: высокие волжские берега, широкие поймы рек, густые леса и интересные геологические обнажения в виде меловых гор. Ее природа идеальна для спокойного экотуризма, пеших прогулок и созерцания ландшафтов.

  • Национальный парк «Чаваш вармане» или «Чувашский лес» с густыми лесами, болотами, озерами и реками. Здесь можно найти реликтовые растения и редких животных, 108 памятников истории, археологии, духовной и материальной культуры.
  • Государственный природный заповедник «Присурский» создан для охраны пойменных ландшафтов, болот и лесных массивов.
  • Природный парк «Заволжье» находится в пойме Волги и славится сосновыми лесами, озерами и песчаными дюнами.

Посетить еще больше природных достопримечательностей региона вам поможет маршрут «Природные красоты Республики Чувашия» от проекта «VK Места».

Пермский край

Источник: VK Места

Здесь можно бродить по «улицам» Каменного города, спускаться в гигантские ледяные пещеры и стоять на краю стометровых скал, глядя на тайгу, уходящую за горизонт.

  • Государственный природный парк «Пермский» — огромная территория площадью более 125 тысяч га. Здесь находятся десятки пещер, карстовые воронки и уникальные каменные столбы-останцы на хребте Рудянский Спой.
  • Заповедник «Басеги»: по территории протекают реки Усьва и Вильва, идеально подходящие для весенних сплавов. Для туристов организованы экскурсии по экологическим тропам.
  • Заповедник «Вишерский»: здесь можно увидеть камни-останцы «чувальские боги», напоминающие фигуры людей. Заповедник славится водопадами и разнообразными карстовыми явлениями: воронками, подземными источниками и пещерами.
  • Каменный город — уникальное природное образование, где скалы образуют лабиринты, напоминающие городской пейзаж. Лучшее время для посещения — с мая по октябрь.
  • Усьвинские столбы — известняковые утесы вдоль реки Усьвы высотой до 120 м.
  • Плато Кваркуш — каменное царство, простирающееся на 60 км. На высоте 1000 м наблюдается переход от пихтово-еловой тайги к горной тундре.
  • Кунгурская ледяная пещера — крупнейшая в европейской части России, более 8 км подземных ходов.

Кировская область

Источник: VK Места

Край «каменных истуканов» (останцев), густой тайги и спокойного речного отдыха на Вятке.

  • Государственный природный заповедник «Нургуш»: в охранной зоне проложено шесть экологических троп протяженностью от 0,5 до 9 км, включая маршрут «Здравствуй, бобр!» к живописному озеру Старица.
  • Вятские останцы (каменные столбы) — геологическая визитная карточка региона. Это причудливые скальные образования из песчаника, разбросанные по берегам рек Вятка и Кама. Самые известные места — останцы в районе деревень Борки, Карманцы, Косино и Песчаные Курьезы.
  • Жуковлянские валуны: около тысячи каменных шаров диаметром от 0,5 до 2 м разбросаны по песчаному карьеру на берегу реки Большой Ацвеж. Возраст — более 250 млн лет, образовались на дне древнего Казанского моря.
  • Медведский бор: уникален песчаными дюнами высотой до 12 м, оставшимися после таяния древних ледников. Здесь множество карстовых озер.
  • Заказник «Пижемский» — охраняемая территория, включающая участки таежных лесов, болот и верховых торфяников.
  • Озеро Шайтан известно тем, что по нему дрейфуют небольшие острова.

Увидеть ключевые природные жемчужины Кировской области вам поможет маршрут «Природа Вятского края» от проекта «VK Места».

Нижегородская область

Источник: VK Места

Здесь можно бродить по пещерам с ледяными гротами, стоять на краю карстовых провалов или искать затонувший град Китеж в зеркальной глади легендарного озера.

  • Национальный парк «Нижегородское Поволжье» имени В. А. Лебедева. Часть территории входит в состав биосферного резервата ЮНЕСКО «Нижегородское Заволжье» и водно-болотного угодья международного значения.
  • Керженский государственный природный биосферный заповедник. С 2014 года здесь восстанавливают популяцию лесного северного оленя — гербового животного Нижегородской области.
  • Природный парк «Воскресенское Поветлужье» расположен в бассейне рек Ветлуга и Керженец. Здесь сохранились архитектурные памятники, деревянные храмы, усадьба Гончарова. Действует 11 музеев и 6 обустроенных экологических маршрутов разной сложности.

Оренбургская область

Источник: VK Места

Здесь стоит побывать ради диких степей, лошадей Пржевальского, «соленого моря» и необычных геологических богатств (яшмы).

  • Степной заповедник «Оренбургский»: крупнейший в России участок нетронутой ковыльной степи. Здесь обитают дикие лошади Пржевальского. На территории работает туристический комплекс «Атмосфера. Степь» с глэмпингами.
  • Национальный парк «Бузулукский бор»: здесь сохранился сосновый бор возрастом около 10 тысяч лет. Парк работает круглый год, здесь обустроена «Тропа здоровья». Для посещения необходимо оформить разрешение.
  • Заповедник «Шайтан-Тау»: здесь можно увидеть рифовые массивы возрастом более 500 млн лет с окаменевшими останками древних животных и покорить вершины хребта по экотропам.
  • Биологический заказник «Светлинский» — особо охраняемая территория, включающая комплекс озер с прибрежными зонами.
  • Соленые озера Соль-Илецка — главный бальнеологический курорт региона. Шесть озер образовались на месте старых соляных выработок. Озеро Развал — местный аналог Мертвого моря.
  • Туристический маршрут «Реликтовая жемчужина» пролегает из Оренбурга в Бузулукский бор. Автотуристы увидят более 10 природных и культурных достопримечательностей, в том числе Екатерининский мост, Святые пещеры в селе Покровка и Национальный парк «Бузулукский бор».

Пензенская область

Источник: VK Места

Здесь стоит пройтись по историческим парковым аллеям и насладиться чистой природой речных долин, особенно долины Хопра.

  • Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» создан для сохранения уникальных степей северного типа и эталонных лесных экосистем Приволжской возвышенности. Здесь работает экотропа «Заповедный калейдоскоп».
  • Усадьба Голицыных — один из крупнейших ландшафтных парков в области площадью 72 га с вековыми дубами.
  • Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» окружен степными просторами, живописными прудами и уютным парком. На территории комплекса расположены дворянская усадьба с барским домом, церковью, мельницей и конюшней, а также семейный некрополь, где хранится прах писателя.
  • Озеро Вейсово — крупный водоем, окруженный лесами, популярный среди рыболовов и любителей тихого отдыха на природе.
  • Демьяновское лесничество — участки с выходами меловых пород на поверхность. Отличное место для любителей нестандартной фотографии.

Самарская область

Источник: VK Места

Здесь можно подняться на горные вершины, спуститься в штольни, где зимуют тысячи летучих мышей, и искупаться в карьере с бирюзовой водой посреди песчаных дюн.

  • Национальный парк «Самарская Лука» расположен на полуострове, образованном излучиной Волги. Площадь — более 131 тысячи га. Вместе с Жигулевским заповедником входит в состав Средне-Волжского комплексного биосферного резервата ЮНЕСКО. Здесь проложено несколько экотроп.
  • Жигулевские горы — единственный горный ландшафт на Восточно-Европейской равнине с наивысшей отметкой 381 м.
  • Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина: здесь можно увидеть первозданную уральскую тайгу. По территории проложены популярные экологические маршруты, включая гору Стрельную и тропу «Храм природы».
  • Рачейские Альпы (Сызранский район) — бор с огромными валунами из песчаника, образовавшимися 6 млн лет назад при обмелении древнего моря. Главная достопримечательность — каменный лабиринт с узкими тропами между валунами.
  • Падовский карьер (Пестравский район) — живописный каньон с бирюзовой водой, окруженный песчаными дюнами и скалами.
  • Старобинарадский бор (Красноярский район) — лес площадью 10 тысяч га с пересеченным рельефом.
  • Штольни и пещеры «Самарской Луки» — искусственные подземные выработки, где зимуют тысячи летучих мышей.

Саратовская область

Источник: VK Места

Саратовская область — это «русская Швейцария» на Волге и бескрайние просторы для автопутешествий. Сюда стоит ехать ради меловых гор, панорамных видов на Волгу и весеннего цветения степей.

  • Национальный парк «Хвалынский» уникален сочетанием меловых гор, реликтовых сосен и богатейшей флорой. На территории действуют оборудованные экологические тропы.
  • Национальный парк «Дьяковский лес» — уникальный реликтовый лес, образовавшийся на песках в послеледниковое время 6−7 тысяч лет назад.
  • Экотропа «Белая полоса» (Красноармейский район) пролегает по живописным меловым склонам с панорамными видами на Волгу и включает 13 тематических локаций. Маршрут подходит для пешего туризма, велопрогулок и кемпинга.

Ульяновская область

Источник: Андрей Бикбаев/ТАСС

Это идеальный выбор для тех, кто увлекается палеонтологией, любит активный хайкинг по меловым горам и ищет уединение на берегу чистых лесных озер. Область отлично подходит для автопутешествий выходного дня.

  • Национальный парк «Сенгилеевские горы». Живописные меловые холмы парка называют «ульяновской Швейцарией». В парке проложено несколько оборудованных экологических маршрутов.
  • Геопарк «Ундория» — территория в междуречье Волги и Свияги. Здесь находятся 18 геологических разрезов и 23 гидрогеологических объекта международного, национального и регионального значения.
  • Ульяновский палеонтологический заказник создан для сохранения уникальных местонахождений морских рептилий юрского и мелового периодов.
  • Сурский государственный заказник расположен в междуречье Суры и Барыша. Почти вся территория покрыта хвойными лесами.
  • Реликтовые леса у села Мулловка — уникальные лесные массивы, не тронутые деятельностью человека, возраст деревьев достигает 100 лет.
  • Акшуатские пески (близ Акшуата) — обширные массивы песков, поросшие сосновым бором.
  • Скрипинские кучугуры (Тереньгульский район) — участок песчаных дюн среди леса, создающий ощущение пустыни внутри лесной зоны.

Приезжать сюда можно в любое время года. Весной степи покрыты дикими тюльпанами, летом — пик сезона для водного туризма, сентябрь — лучшее время для хайкинга, а зима посвящена зимним видам спорта (лыжи, снегоходы и магия ледяных пещер).