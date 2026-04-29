Шесть человек пострадали в Белгородской области после обстрелов ВСУ

В поселке Ракитное Ракитянского округа после атаки беспилотника пострадали четыре человека. Предварительно, одного из них доставляют в областную клиническую больницу с тяжелыми проникающими ранениями груди. Еще один пострадавший получил ссадину грудной клетки, помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Двое доставлены в Ракитянскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног. После оказания помощи их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте атаки повреждены четыре автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта.