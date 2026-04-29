Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате в Нижегородской области

Парад Победы проводить не будут с учетом мер безопасности.

Источник: Нижегородская правда

В этом году в Нижегородской области акция «Бессмертный полк» снова пройдет онлайн. Желающие смогут поучаствовать в проекте, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на НРО ВОД «Волонтеры Победы».

В 2026 году в России и по всему миру онлайн-шествие «Бессмертный полк» пройдет уже в одиннадцатый раз. Только в прошлом году в акции приняли участие более двух миллионов человек по всему миру. Любой нижегородец может отправить истории своих родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и других героев. Регистрация уже началась и продлится до 6 мая. Цифровое шествие пройдет 9 мая, в День Победы.

Также запущена регистрация волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка». Они займутся обработкой сотен тысяч историй и фотографий участников. Работа пройдет в полностью дистанционном формате — волонтерами могут стать нижегородцы старше 16 лет. Также открыт набор тим-лидеров, которые станут координаторами для волонтеров.

Напомним, что парад в честь Дня Победы в Нижнем Новгороде не будет проводиться с учетом мер безопасности.

Ранее на сайте pravda-nn.ru напомнили об уместности использования георгиевской ленты.