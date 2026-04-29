«Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате в Нижегородской области

В 2026 году в России и по всему миру онлайн-шествие «Бессмертный полк» пройдет уже в одиннадцатый раз. Только в прошлом году в акции приняли участие более двух миллионов человек по всему миру. Любой нижегородец может отправить истории своих родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и других героев. Регистрация уже началась и продлится до 6 мая. Цифровое шествие пройдет 9 мая, в День Победы.