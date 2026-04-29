«Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате в Нижегородской области

В этом году в Нижегородской области акция «Бессмертный полк» снова пройдет онлайн. Желающие смогут поучаствовать в проекте, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на НРО ВОД «Волонтеры Победы».
В 2026 году в России и по всему миру онлайн-шествие «Бессмертный полк» пройдет уже в одиннадцатый раз. Только в прошлом году в акции приняли участие более двух миллионов человек по всему миру. Любой нижегородец может отправить истории своих родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и других героев. Регистрация уже началась и продлится до 6 мая. Цифровое шествие пройдет 9 мая, в День Победы.
Также запущена регистрация волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка». Они займутся обработкой сотен тысяч историй и фотографий участников. Работа пройдет в полностью дистанционном формате — волонтерами могут стать нижегородцы старше 16 лет. Также открыт набор тим-лидеров, которые станут координаторами для волонтеров.
Напомним, что парад в честь Дня Победы в Нижнем Новгороде не будет проводиться с учетом мер безопасности.
Ранее на сайте pravda-nn.ru напомнили об уместности использования георгиевской ленты.