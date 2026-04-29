В красноярском поселке Солонцы началось строительство водопровода

В красноярском поселке Солонцы началось строительство разводящих водопроводных сетей. Как сообщили в краевом министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подрядчики уже выполнили гидроизоляцию пятнадцати колодцев из железобетона и начали бурить канал для прокладки труб.