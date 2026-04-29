В Красноярском крае директор теплоснабжающей организации подозревается в сокрытии от государства более 10 млн рублей

В Красноярском крае в отношении директора ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» возбудили уголовное дело о сокрытии денег с целью уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным СК, в период с сентября 2023 по май 2025 года подозреваемый, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 10,6 млн рублей и о принудительном взыскании недоимки за счет денег и имущества организации, умышленно сокрыл средства. Фигурант организовал расчеты с контрагентами, минуя счет организации.
«В 2023 году в Нижнем Ингаше налоговый орган вынес решение о приостановлении операций по расчетным счетам ООО “Канифольнинский коммунальный комплекс” и о взыскании задолженности. Для руководства компании это было сигналом: часть денег теперь должна была идти не на расчеты с кредиторами, а на погашение недоимки. Но директор пошел другим путем, два последующих года по его указанию денежные средства компании миновали расчетные счета организации: платежи кредиторам шли через счета третьих лиц, по распорядительным письмам, а значительная часть средств поступала и в кассу ООО. В общей сложности было сокрыто более 5,6 млн рублей, а порядка 4,5 млн рублей из кассы использовались в обход механизма принудительного взыскания недоимки», — рассказали в прокуратуре.
Сейчас по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.