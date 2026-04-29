В Красноярском крае директор теплоснабжающей организации подозревается в сокрытии от государства более 10 млн рублей

«В 2023 году в Нижнем Ингаше налоговый орган вынес решение о приостановлении операций по расчетным счетам ООО “Канифольнинский коммунальный комплекс” и о взыскании задолженности. Для руководства компании это было сигналом: часть денег теперь должна была идти не на расчеты с кредиторами, а на погашение недоимки. Но директор пошел другим путем, два последующих года по его указанию денежные средства компании миновали расчетные счета организации: платежи кредиторам шли через счета третьих лиц, по распорядительным письмам, а значительная часть средств поступала и в кассу ООО. В общей сложности было сокрыто более 5,6 млн рублей, а порядка 4,5 млн рублей из кассы использовались в обход механизма принудительного взыскания недоимки», — рассказали в прокуратуре.