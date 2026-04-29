Эколог Рыбальченко рассказал, как похолодание влияет на клещей

Несмотря на кратковременное похолодание, популяция клещей в Центральной России останется стабильной. Они снижают свою активность, но не исчезают полностью, сообщил эколог Илья Рыбальченко в интервью РИАМО.
По словам эксперта, для жизнедеятельности клещей важны определённые условия влажности и температуры. При понижении температуры до 5 и ниже насекомые прячутся в лесной подстилке и становятся менее подвижными. При температуре 0 и ниже клещи прекращают охоту. Однако они не погибают в таких условиях, а впадают в состояние покоя.
Рыбальченко подчеркнул, что короткие периоды холода лишь временно снижают активность клещей. Например, при +2°C и мокром снеге клещи могут замедлиться, но через 2−3 тёплых дня снова начнут искать хозяина. Оптимальные условия для их активности — температура от +10°C до +20°C, влажность и отсутствие палящего солнца.
Холод снижает вероятность встречи с клещами, так как они становятся менее подвижны и хуже реагируют на человека. Однако если мороз был кратковременным, а снег или листовая подстилка защитили почву, популяция клещей может практически не пострадать.
Рыбальченко также отметил, что для клещей наиболее опасно сочетание мороза, отсутствия снега и пересыхания лесной подстилки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам разъяснили, кому положена бесплатная прививка от энцефалита.