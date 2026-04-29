Приговор по делу об убийстве судьи Василия Ветлугина огласят в Волгограде

Перед вынесением решения у Сергея Кибальникова будет возможность высказать свою позицию в последнем слове. Напомним, что сторона обвинения просит приговорить мужчину, практически в упор расстрелявшего судью, к 23 годам колонии строгого режима. Такое наказание обвиняемый может получить не только за убийство, но и за порчу имущества, переделку, а также незаконное хранение оружия и боеприпасов.