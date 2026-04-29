Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Курской области

Утром среды, 29 апреля, дрон ВСУ атаковал двигавшийся автомобиль на дороге около села Боброво Рыльского района Курской области. Водитель погиб на месте. Мужчине было 59 лет. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Уважаемые жители, вновь прошу всех соблюдать меры безопасности. Подлые атаки врага не прекращаются. Пожалуйста, будьте бдительны!», — обратился к курянам господин Хинштейн.

«Ъ-Черноземье» сегодня также писал, что в результате ударов ВСУ шесть человек пострадали в Белгородской области. В частности, четверо были ранены в поселке Ракитное. На месте атаки повреждены четыре автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
