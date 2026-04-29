Фальков: российские вузы активно участвуют в создании ассистивных технологий

По словам министра, масштаб задач в этой области растет, что требует другого качества кооперации между российскими университетами, научными организациями и промышленностью. «И на новом этапе реализации наших флагманских программ (“Передовые инженерные школы” и “Приоритет-2030” — прим. ТАСС) и в целом всей линейки инструментов государственной поддержки мы именно этому и будем уделять ключевое внимание: созданию больших партнерств, консорциумов под конкретные задачи, масштабные технологические проекты в интересах наших граждан, которые планирует реализовать промышленность», — подчеркнул Фальков.