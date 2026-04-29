Фальков: российские вузы активно участвуют в создании ассистивных технологий

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские университеты и научные организации ведут активную работу по созданию ассистивных технологий (устройств, программ или приспособлений, которые помогают людям с особенностями здоровья) сразу по нескольким научным направлениям. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Что касается в целом российских университетов и научных организаций, то многие из них активно участвуют по самым разным направлениям в создании ассистивных технологий. В первую очередь, это, конечно, касается материаловедения, цифровых решений, имплантологии и многих других направлений», — сказал он.
По словам министра, масштаб задач в этой области растет, что требует другого качества кооперации между российскими университетами, научными организациями и промышленностью. «И на новом этапе реализации наших флагманских программ (“Передовые инженерные школы” и “Приоритет-2030” — прим. ТАСС) и в целом всей линейки инструментов государственной поддержки мы именно этому и будем уделять ключевое внимание: созданию больших партнерств, консорциумов под конкретные задачи, масштабные технологические проекты в интересах наших граждан, которые планирует реализовать промышленность», — подчеркнул Фальков.