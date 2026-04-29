Власти Нижегородской области объяснили ситуацию с выплатами детям-сиротам

Власти Нижегородской области прокомментировали информацию о прекращении приема заявлений, которые позволяют детям-сиротам получить жилищные выплаты. Об этом сообщили в министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области.
В Сети появилась информация о возможном прекращении приема документов детей-сирот, которые позволяют получить региональную жилищную выплату. В связи с этим власти региона прокомментировали ситуацию.
Нижегородская область последовательно осуществляет меры по поддержке детей-сирот. На 2026 год областным бюджетом предусмотрено свыше 2 миллиардов рублей на обеспечение данной категории граждан жильем.
Как уточнили в министерстве, с октября 2025 года в Нижегородской области введена дополнительная региональная поддержка — единовременная выплата для сирот, достигших совершеннолетия, на покупку собственного жилья. Финансирование этой меры в 2026 году увеличено в шесть раз по сравнению с предыдущим годом.
В текущем 2026 году, по сообщениям властей, 165 выпускников из числа детей-сирот в Нижегородской области воспользовались данной региональной выплатой для приобретения жилья, что полностью освоило выделенные на эту программу средства. Таким образом, все запланированные к выдаче сертификаты на текущий год уже распределены.
Важно отметить, что предоставление данной выплаты рассматривается как альтернативный способ обеспечения сирот жильем, при этом за ними сохраняется право на получение жилья в соответствии с федеральными нормами.
Ранее Гордума Нижнего Новгорода приняла в собственность города еще 34 квартиры для детей-сирот.