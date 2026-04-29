Турпоток в Красноярском крае вырос на 10% и достиг 1,4 млн человек

Депутаты комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного Собрания посетили Манско-Уярский округ, где обсудили реализацию краевой программы «Развитие туризма». Так, парламентарии посетили площадку фестиваля авторской песни «Высоцкий и Сибирь», которая находится у села Нарва на берегу Маны. В течение 25 лет здесь проходили мероприятия, однако рядом появилась трасса и из-за соображений безопасности фестивали здесь больше не проводятся. Осмотрев место, депутаты пришли к выводу, что на берегу реки вполне может появиться альтернативная площадка.
В ходе осмотра базы отдыха «Эко-отель “Нарвия” депутаты обсудили субсидии для предпринимателей. Например, в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” за 2023 год финансовую поддержку получили 11 проектов, а общий объем превысил 37 млн рублей, 13,5 из которых — средства федерального бюджета. Проект “глэмпинг-парк Нарвия” в селе Нарва стал одним из победителей.
В ходе обсуждения итогов программы «Развитие туризма» на дальнейшем заседании комитета депутаты отметили, что в период с 2024 по 2025 год турпоток в Красноярском крае вырос на 10% и составил 1,4 млн человек. Также объем платных услуг в прошлом году превысил 14,5 млрд рублей.
По словам главы профильного комитета Александра Новикова, госпрограмма развития краевого туризма начала действовать с начала прошлого года и сегодня Красноярский край предоставляет 16 целевых субсидий:
«Стратегия развития туризма выстроена по трём опорным направлениям. Первое адресовано бизнесу. Предприниматели получают средства на создание туристического жилья, а мы финансируем профильные инфраструктурные проекты. Второй вектор помогает муниципальным образованиям. Территории развивают событийный туризм и формируют новые рекреационные зоны. Третий блок охватывает социальную сферу. Лидером маршрутов остаются школьные экскурсии. Ежегодно семь с половиной тысяч учащихся посещают территорию Красноярского края. Эти три вектора задают ритм дальнейшего развития отрасли».