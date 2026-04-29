Турпоток в Красноярском крае вырос на 10% и достиг 1,4 млн человек

Депутаты комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного Собрания посетили Манско-Уярский округ, где обсудили реализацию краевой программы «Развитие туризма». Так, парламентарии посетили площадку фестиваля авторской песни «Высоцкий и Сибирь», которая находится у села Нарва на берегу Маны. В течение 25 лет здесь проходили мероприятия, однако рядом появилась трасса и из-за соображений безопасности фестивали здесь больше не проводятся. Осмотрев место, депутаты пришли к выводу, что на берегу реки вполне может появиться альтернативная площадка.