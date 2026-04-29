Аквариумные рыбки и грызуны путешествовали без хозяев по ГЖД в 2026 году

Всего без сопровождения владельцев было перевезено свыше 500 питомцев.

Источник: Живем в Нижнем

Пассажирами Горьковской железной дороги в 2026 году стали аквариумные рыбки и грызуны. Их перевозили без сопровождения хозяев, сообщили в пресс-службе ГЖД.

С января по март в поездах ГЖД прокатились без владельцев свыше 500 питомцев. Чаще всего проводникам приходилось следить за собаками и кошками, самыми необычными путешественниками в этом году стали рыбки и грызуны.

Представители Горьковской железной дороги напомнили, что в течение всей поездки питомцы находятся в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. Они обеспечены едой, водой и лотком. С подробной информацией о правилах предоставления услуги по перевозке животных можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД».

Ранее мы писали, что ГЖД запустила дачные электрички в Арзамасском направлении.