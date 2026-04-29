У калининградца за повторную пьяную езду конфисковали машину

В Калининграде суд по требованию прокуратуры изъял автомобиль у местного жителя, который сел за руль пьяным, хотя уже был лишён прав. Случай произошёл 23 февраля 2025 года — нетрезвого водителя остановили сотрудники ГИБДД.
Выяснилось, что мужчина уже привлекался за управление в состоянии опьянения и был лишён водительского удостоверения. Несмотря на это, он снова сел за руль. Суд с учётом позиции прокуратуры Московского района назначил ему 200 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом ещё на один год и семь месяцев.
Сам автомобиль, на котором калининградец ездил в нетрезвом виде, конфисковали в пользу государства.