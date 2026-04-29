РНФ в 2025 году выделил на поддержание науки 38,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) сохранил высокий уровень финансовой поддержки российской науки в 2025 году и выделил 38,2 млрд рублей на реализацию более 8,8 тыс. передовых научных проектов российских ученых, в том числе свыше 600 проектов молодых ученых. Об этом говорится в годовом отчете РНФ за 2025 год, презентованном на пресс-конференции в ТАСС.
«В 2025 году при поддержке Фонда реализовывались 8,8 тыс. проектов, профинансированных на сумму 38,2 млрд рублей. В исследования были вовлечены 55,3 тыс. исполнителей из более 800 организаций. По результатам их работы вышло 32,3 тыс. отчетных публикаций, в том числе в ведущих рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях», — говорится в документе.
Как отмечается в отчете, в 2025 году фонд поддержал 2,8 тыс. новых проектов как в рамках уже устоявшихся конкурсов, так и запустил новые, нацеленные на поддержку крупных проектов. В их числе — пять проектов, победивших в конкурсах грантов памяти Евгения Велихова, участники которых ежегодно получают до 100 млн рублей на их реализацию, а также 14 новых мегагрантов РНФ с суммой поддержки до 50 млн рублей, и два мегагранта прикладного характера суммой до 80 млн рублей.
При этом в отчете отмечается, что число заявок на участие в конкурсах грантов РНФ значительным образом выросло (с 17,5 тыс. до 18,5 тыс.), в том числе число заявок от научных коллективов из новых регионов РФ и нестоличных регионов страны, принимавших активное участие в региональных конкурсах РНФ. Финансирование этих конкурсов осуществлялось на паритетной основе субъектами РФ и Российским научным фондом.
В общей сложности, РНФ поддержал в рамках региональных конкурсов 481 проект на сумму более чем 1,4 млрд рублей, в реализации которых принимает участие 442 организации из 47 регионов России. Около половины от этой суммы, порядка 700 млн рублей, было выделено самими субъектами Российской Федерации, где работают данные научные коллективы.
Как отмечается в отчете, все целевые показатели, заложенные в Программе деятельности РНФ на прошедший год, были выполнены, в том числе было создано 12 технологий, нацеленных на развитие российской микроэлектроники и электронной компонентной базы.