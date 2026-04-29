РНФ в 2025 году выделил на поддержание науки 38,2 млрд рублей

Как отмечается в отчете, в 2025 году фонд поддержал 2,8 тыс. новых проектов как в рамках уже устоявшихся конкурсов, так и запустил новые, нацеленные на поддержку крупных проектов. В их числе — пять проектов, победивших в конкурсах грантов памяти Евгения Велихова, участники которых ежегодно получают до 100 млн рублей на их реализацию, а также 14 новых мегагрантов РНФ с суммой поддержки до 50 млн рублей, и два мегагранта прикладного характера суммой до 80 млн рублей.