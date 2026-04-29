27 лет вместе. Супруги Полторак награждены медалью «Родительская слава»

Супруги Полторак вместе уже 27 лет, воспитывают четверых детей.

«История нашей семьи неразрывно связана с Новочеркасским политехническим институтом. Началась она в 1971 году, когда мой папа Николай Васильевич Бабец стал студентом НПИ, получил здесь профессию, а потом окончил аспирантуру. Он возглавлял кафедру “Основы конструирования машин” и был деканом механического факультета с 1993 по 2011 год. Именно папа привил нам всем любовь к этому вузу. А в стенах альма-матер я встретила своего будущего мужа Михаила», — рассказывает нашей редакции Мария Полторак.

Супруги Полторак вместе уже 27 лет, воспитывают четверых детей. Секретами семейного счастья эта замечательная пара поделилась с rostov.aif.ru.

Главное — взаимоуважение.

Юная студентка Маша встретилась с будущим мужем Михаилом в стенах учебного учреж­дения. Это была и есть её первая серьёзная любовь, которая длится уже 27 лет. Девушка продолжила семейную традицию, поступив в НПИ, а уроженец Новошахтинска Михаил пришёл в институт после колледжа. Так получилось, что они стали учиться на одном потоке механического факультета.

«Моя специальность — “Организация дорожного движения”, я хотела работать в ГАИ. Училась всегда отлично, так что с любыми предметами проблем не возникало», — рассказывает Мария Николаевна.

Окончив институт в 2002 году, она сразу начала трудиться на кафедре инженерной графики. Занимая разные должности, совмещала их с преподаванием начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики.

«Педагогика — моя суть и призвание. Со студентами у меня прекрасные отношения. Стараюсь привить им желание учиться, добывать знания, видеть профессиональные перспективы. Со многими вы­пус­книками остаюсь на связи, радуюсь их успехам. Они подпитывают меня своими положительными эмоциями. Студенты — часть меня, и я, надеюсь, маленькая часть их жизни. Так что общение с ними почти семейная история», — рассказывает заместитель директора Института непрерывного образования.

А что же Михаил? Он окончил новочеркасский вуз по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» и работает в сфере ремонта, обслуживания и поставки зап­частей для грузовых автомобилей.

Мама Марии, Нина Александровна, собственным примером показывала дочери, что должна уметь девушка. Женщины в их роду не только создают уют и хранят домашний очаг, но и продолжают трудиться. Сама Нина Александровна работала конструктором, собирала литиевые батареи для космической отрасли.

«Я любила готовить, убираться, стирать. Родители работали, а я занималась домашними делами, мне это очень нравилось. Главное, чему они научили меня своим примером, — это взаимоуважение, всепрощение и любовь. Без этого семья невозможна», — вспоминает Мария.

Она была младшим ребёнком у Николая и Нины Бабец. Ещё у них есть старший сын Николай. Сейчас он работает тренером по волейболу в спортивной школе № 1 Новочеркасска и воспитывает троих сыновей. По словам сестры, брат — её душа, ведь они понимают друг друга с полуслова.

«Нам повезло с детьми».

…90-е годы. Девушка и юноша гуляют по улочкам столицы донского казачества, мило беседуют, впереди у них вся жизнь. Он — староста группы, она — студентка того же потока на мехфаке. Каждый год они участвуют в фестивале «Студенческая весна».

«Вместе танцевали, ближе познакомились и поняли, что мы единомышленники», — рассказывает Мария.

Их студенческая дружба проросла в нечто большее, связав невидимой нитью двух молодых людей.

И вот наступил тот день. 12 апреля 1999 года, когда вся страна отмечала День космонавтики, Михаил, купив торт и букет цветов, пришёл к родителям возлюбленной. Набравшись храбрости, твёрдо и уверенно, он сказал: «Прошу руки вашей дочери!».

Как каждая девушка, Мария интуитивно догадывалась, что двухлетняя дружба с парнем закончится именно так. Но не рано ли? Ещё институт не окончили, а тут замужество, семья?

«Родители никогда меня ни от чего не отговаривали. Смысл встречаться, если не создавать семью?» — коротко ответила Мария Николаевна.

После окончания политеха, в 2002 году, у них родилась старшая дочь София. Через два года — сын Роман. Потом, после перерыва в десять лет, появилась Василиса, а ещё через два года — Кира.

«Нам повезло с детьми. Все хорошо учатся, не подводят родителей. Помимо школы, у каждого своё дело: София и Роман — кандидаты в мастера спорта по дзюдо и самбо. Василиса занимается дзюдо и учится играть на скрипке. А Кира у нас девочка-девочка, к спорту не тяготеет, ей больше нравится создавать в доме красоту и уют, она любит готовить и все домашние хлопоты», — с теплотой в голосе говорит Мария.

Однажды женщина решила отметить день рождения супруга по-особенному, когда ему исполнилось 36,6. Тогда родилось стихотворение-история, вот несколько строк из него:

«В студенческом строю заметен сразу, И нас судьба свела в какой-то миг: Высокий, стройный, русый, кареглазый -По всем статьям — мужчина грёз моих. Готовились совместно к фестивалю. Легко — за разговором разговор… А по программе — вальс мы танцевали! Вот кружимся по жизни до сих пор! И вышло, что ни много и ни мало, Я в институте встретила любовь».

Секреты счастья.

В чём секрет гармонии и взаимопонимания в счастливой семье Полторак? Что помогает им всегда слышать и поддерживать друг друга?

«В семье должен быть порядок. Каждый обязан понимать свою ответственность, в первую очередь, за свои слова. Умение вовремя остановиться — это залог любого счастья, и семейного, и педагогического. Обязательна семейная иерархия: муж и папа — однозначно глава семьи, его мнение первично. Мама — это любовь, объятия и поцелуи. Её долг — объяснить детям, что в основе каждого поступка должны лежать любовь и уважение», — объяснила Мария Полторак.

Старшая дочь София выбрала очень непрос­той путь. Она — военный врач, вы­пус­кница Санкт-Петербургской военно-медицинской академии.

«Ещё будучи курсантом, девушка была в командировках в Белгородской и Курской областях. В самые тяжёлые времена она оказывала медицинскую помощь участникам СВО и мирным жителям. Её труд отмечен медалью Луки Крымского, и мы все гордимся ею. Сейчас София — лейтенант, окончила академию с золотой медалью и продолжает нести службу в Санкт-Петербурге. В августе прошлого года она сама стала мамой и подарила нам внука Алексея», — с гордостью говорит собеседница нашей редакции.

Сын Роман, студент 5-го курса строительного факультета НПИ, продолжает династию новочеркасских политехников.

«Очень надеюсь, что наши дети научатся отличительной черте характера моего отца — умению делиться душевным теплом и позитивом с окружающими», — резюмирует Мария.

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций указом Президента России семья Полторак из Новочеркасска награждена медалью ордена «Родительская слава».

Как подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, высокая государственная награда — заслуга всей семьи, и супружеские союзы, проверенные годами, — настоящий пример верности, любви и ответственности. В каждой из этих семей царит атмосфера добра, любви и заботы, где родители посвящают себя детям, а дети, в свою очередь, дорожат семейными традициями.

