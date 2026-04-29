«Возможны пробки»: в Красноярске начался ремонт Октябрьского моста

Красноярские дорожники приступили к ремонту Октябрьского моста — сейчас демонтируют старый парапет со стороны движения от левого берега к правому.
«Проезд транспорта ограничен по автобусной полосе. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок — возможны дополнительные заторы», — сообщили в УДИБ.
На Октябрьском мосту выполнят локальный ремонт покрытия проезжей части, обновят выделенку, а также парапетные и бортовые ограждения.
Напомним, в этом дорожном сезоне в Красноярске планируют отремонтировать еще четыре моста. На всех объектах работы планируют вести без полных перекрытий с ограничением движения транспорта по полосам.
