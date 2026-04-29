Никитин: завершено приспособление для современного использования главного корпуса мельницы Башкирова

«В том числе благодаря проходившей в Нижнем Новгороде в 1896 году Всероссийской промышленной и художественной выставке Матвей Башкиров принял решение перестроить разрушенный завод, и на месте обветшалых конструкций появилось каменное здание складов. В советское время комплекс бывшей мельницы Башкирова еще долго оставался частью промышленной истории Горького, использовался по назначению. Но постройки без должного ухода пришли в ненадлежащее состояние. Комплекс мукомольной мельницы торгового дома “Емельян Башкиров с сыновьями” стал первым проектом, получившим льготный кредит от ДОМ. РФ в рамках программы восстановления объектов культурного наследия», — заявил глава региона.