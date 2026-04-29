Никитин: завершено приспособление для современного использования главного корпуса мельницы Башкирова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о завершении приспособления для современного использования главного корпуса мельницы Башкирова. Пост об этом глава региона опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.
Объект культурного наследия в Нижнем Новгороде получил вторую жизнь благодаря проекту федерального депелопера Glorax. Специалисты вернули зданию исторический облик, адаптировав пространство под современные нужды.
«В рамках проекта КРТ на Черниговской набережной будут восстановлены три объекта культурного наследия. В бывшем общежитии комплекса мукомольной мельницы разместят апартаменты и коммерческие помещения, а “Мельница Дегтярева” станет жилым домом», — рассказал Глеб Никитин.
Губернатор добавил, что к масштабному проекту комплексного развития территории — реконструкции Черниговской набережной приступили несколько лет назад. Он подразумевает системные изменения инфраструктуры всей территории.
«Здесь появятся детские и спортивные площадки, велодорожки, прогулочная зона. За счет средств инвестора уже отреставрированы фасады и кровли десяти объектов культурного наследия на этой улице. Накануне получил заключение о соответствии проектной документации еще один объект — мельница Башкирова. В девятиэтажном корпусе будут оборудованы 57 квартир. Общая площадь здания — почти 6,5 тысячи м². В архитектурном облике соединяются купеческие традиции с духом настоящего времени», — уточнил губернатор Нижегородской области.
Он напомнил, что история мукомольной империи Башкировых на берегу Оки началась в 1871 году. В начале ХХ века промышленная зона получила тот архитектурный облик, который дошел до наших дней.
«В том числе благодаря проходившей в Нижнем Новгороде в 1896 году Всероссийской промышленной и художественной выставке Матвей Башкиров принял решение перестроить разрушенный завод, и на месте обветшалых конструкций появилось каменное здание складов. В советское время комплекс бывшей мельницы Башкирова еще долго оставался частью промышленной истории Горького, использовался по назначению. Но постройки без должного ухода пришли в ненадлежащее состояние. Комплекс мукомольной мельницы торгового дома “Емельян Башкиров с сыновьями” стал первым проектом, получившим льготный кредит от ДОМ. РФ в рамках программы восстановления объектов культурного наследия», — заявил глава региона.
