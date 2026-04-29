В Красноярске осудили мать, у которой двое детей погибли в пожаре

В Красноярске суд вынес приговор 21-летней местной жительнице, у которой двое сыновей погибли в пожаре. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.
Трагедия произошла 3 апреля 2025 года в квартире на улице Гастелло. Женщина ушла из дома, оставив без присмотра двоих спящих сыновей — 10 месяцев и 3 лет. Тем временем старший ребёнок, который раньше уже интересовался зажигалками, проснулся, нашёл зажигалку в доступном месте и начал играть с ней рядом с сушилкой для одежды. Вспыхнул пожар, и дети погибли от острого отравления угарным газом, заключила судмедэкспертиза.
Суд установил, что причиной трагедии стали неосторожные действия матери: она оставила малолетних без присмотра и не убрала опасный предмет.
Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двоим детям». Её приговорили к двум годам колонии-поселения, однако отсрочили наказание на период её беременности и до достижения нынешним ребёнком 14-летнего возраста.
Напомним, что ранее, до трагедии, семья состояла на профилактическом учёте в полиции Большемуртинского района по причине антисанитарии. В ноябре 2024 года её сняли с учёта уже в Красноярске. Жалоб на мать или по адресу проживания не поступало. Соседи характеризовали женщину положительно — никто не жаловался на шум, пьянство или ненадлежащий уход за детьми.
Семья снимала квартиру в бараке — одном из самых дешёвых жилых помещений в городе. Вместе с матерью и детьми проживал дедушка братьев (отец женщины). В день трагедии детей оставили одних.
Отец погибших мальчиков был признан без вести пропавшим в зоне СВО. Семья существовала на выплаты за мужа и детские пособия.