В Красноярске осудили мать, у которой двое детей погибли в пожаре

Трагедия произошла 3 апреля 2025 года в квартире на улице Гастелло. Женщина ушла из дома, оставив без присмотра двоих спящих сыновей — 10 месяцев и 3 лет. Тем временем старший ребёнок, который раньше уже интересовался зажигалками, проснулся, нашёл зажигалку в доступном месте и начал играть с ней рядом с сушилкой для одежды. Вспыхнул пожар, и дети погибли от острого отравления угарным газом, заключила судмедэкспертиза.