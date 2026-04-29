Более 180 нижегородцев привлекли к ответственности за наркопреступления

Более 180 человек привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, за первый квартал 2026 года в Нижегородской области. Об этом сообщили представители регионального ГУ МВД России на пресс-конференции в НОИЦ.
Всего за первые три месяца года зарегистрировано свыше 500 подобных преступлений, причём большинство из них относится к тяжким и особо тяжким категориям.
Как уточнили представители правоохранительных органов, в суд уже направлены девять уголовных дел в отношении 12 участников организованных групп, которым вменяют более сотни эпизодов преступной деятельности. Кроме того, в производстве следствия находятся ещё 13 дел с признаками организованной преступности, а также два дела о легализации доходов от наркоторговли.
За три месяца сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 149 килограммов наркотических веществ — как растительного, так и синтетического происхождения. Параллельно ведётся профилактическая работа: проведено более 300 встреч и бесед, а число людей, употребляющих наркотики без назначения врача, снизилось на 2,5%.
По данным полиции, ситуация в регионе остаётся стабильно нейтральной. Жителей призывают не оставаться в стороне и сообщать о любых фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.