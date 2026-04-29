Еще 15 сезонных маршрутов Мострансавто заработают с 1 мая

С 1 мая в Московском регионе запустят еще 15 сезонных маршрутов АО «Мострансавто» в рамках подготовки к дачному сезону. Компания также увеличит количество рейсов на действующих направлениях, сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

Большая часть автобусов будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, а часть — ежедневно. Сезонные маршруты привязаны к расписанию поездов, в результате чего автобусы отправляются после прибытия электричек.

Ранее Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) — CityMax-8. Он обслуживает маршрут № 44 «Станция “Пушкино” — Королев (проспект Космонавтов)». Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев.

Данная модель представляет собой современный низкопольный автобус среднего класса длиной около 8 метров и вмещающий до 32 пассажиров.