Еще 15 сезонных маршрутов Мострансавто заработают с 1 мая

Большая часть автобусов будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, а часть — ежедневно. Сезонные маршруты привязаны к расписанию поездов, в результате чего автобусы отправляются после прибытия электричек.
Ранее Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) — CityMax-8. Он обслуживает маршрут № 44 «Станция “Пушкино” — Королев (проспект Космонавтов)». Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев.
Данная модель представляет собой современный низкопольный автобус среднего класса длиной около 8 метров и вмещающий до 32 пассажиров.