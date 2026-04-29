НБД-Банк предлагает предпринимателям эффективные решения для развития бизнеса

Для клиентов, перед которыми стоит задача развития своего дела, доступен полный набор банковских продуктов: расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, лизинг, гарантии. Кроме того, НБД-Банк участвует в программах господдержки. Уже долгое время стабильно действует программа Минсельхоза РФ для сельхозпроизводителей, а также предоставление поручительств и гарантий в рамках Национальной гарантийной системы в ситуациях, когда недостаточно залогового обеспечения. Кроме того, в апреле НБД-Банк подписал соглашение с Минэкономразвития об участии в программе льготного кредитования инвестпроектов в приоритетных отраслях.