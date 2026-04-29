В период майских праздников между Судаком и арт-кластером «Таврида» запустят временный автобус, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».
Маршрут обеспечит удобное сообщение между автовокзалом Судака и арт-кластером «Таврида», где с 1 по 3 мая пройдет крупный фестиваль «Киномаевка».
«По договоренности с Министерством транспорта Республики Крым, перевозчиком ГУП РК “Крымтроллейбус” и организаторами события рассмотрена возможность запуска временного маршрута № 12А от автовокзала г. Судака до мыса Меганом», — сообщили на предприятии.
Дополнительный транспорт поможет справиться с возросшим пассажиропотоком.
