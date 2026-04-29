Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь собственную дачу

ВЦИОМ: 69% россиян хотели бы иметь собственную дачу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Две трети россиян (69%) хотели бы иметь собственную дачу или земельный участок, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Наибольшую долю желающих приобрести свой дачный участок составили зумеры (91%), младшие миллениалы, родившиеся в период с 1992 по 2000 годы (89%), и старшие миллениалы, родившиеся в период с 1982 по 1991 годы (81%). В то же время более четверти граждан РФ (29%) признались, что не хотели бы иметь свою дачу.

По данным ВЦИОМ, у более чем половины респондентов (52%) в 2026 году нет ни загородного жилья, ни земельного участка.

В свою очередь хозяева дач сказали, что чаще всего используют участки для выращивания сельхозпродуктов для семейного потребления (61%), более четверти российских дачников (27%) любят на участке сажать цветы, разбивать клумбы и газоны.

Согласно опросу АЦ ВЦИОМ, самыми популярными сельхозпродуктами для выращивания у дачников стали помидоры (38%), огурцы (35%) и картофель (30%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.