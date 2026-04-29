Ответы — под курумником? Появилась новая информация о поисках Усольцевых

Всё ближе старт новых масштабных поисков исчезнувшей в Кутурчинском Белогорье осенью 2025 семьи Усольцевых. Следственный комитет пока не называет точной даты, но несколько экспертов сходятся во мнении, что поисковая операция может начаться в мае — когда место пропажи, наконец, освободится от снежных объятий затянувшейся зимы.
Весенние поиски имеют свою специфику. О том, как к ним готовятся, какую технику собираются использовать и что может создавать сложности — в материале krsk.aif.ru.
Плановая подготовка.
Тайга, где 28 сентября 2025 пропали Сергей, Ирина и Арина Усольцевы, нехотя, но оттаивает и вскоре начнёт манить собирателей дикоросов. А это, в свою очередь повлияет на количество человек, которые будут принимать участие в поисках семьи.
«Впереди — тёплый сезон, люди потянутся в лес, и, конечно, в таких условиях мы не можем отправить весь отряд на поиск в Кутурчин», — рассказала нашему корреспонденту пресс-секретарь добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Весной, летом и осенью люди пропадают в тайге достаточно часто, и полностью бросить все силы на поиски одной семьи, не оставшись без резервов, было бы непредусмотрительно. К тому же, сейчас часть волонтёров занята и в других поисковых операциях.
По словам специалиста, в данный момент добровольцы проходят плановую подготовку перед сезоном: повторяют методики, закрепляют правила обращения с оборудованием. Координаторы находятся в процессе постоянно.
Какое количество человек примут участие в поисках Усольцевых, прогнозировать рано. Волонтёры и спасатели ждут данных о начале операции от Следственного комитета.
Новое оборудование.
Трёхдневный выезд в Кутурчинское Белогорье, в котором с 17 по 19 апреля принимали участие следователи, спасатели и волонтёры отряда «ЛизаАлерт», помог оценить возможности проведения будущей операции.
Поисковики изучали, насколько местность доступна для пеших групп и тестировали новое оборудование, которое будет задействовано специалистами в активной фазе поисков Усольцевых.
«Как правило, в таких случаях мы активно используем БПЛА. Беспилотники экономят силы и ресурсы. Сейчас отряду особенно поможет беспилотный комплекс от “Центра поиска пропавших людей Красноярского края”, который позволяет вести работу пилоту и аналитику автономно в течение трёх суток. С ним мы выезжали на место 17−19 апреля», — уточнила Серафима Чооду.
Весенние обстоятельства.
Поисковые работы, возобновлённые спустя длительное время, по словам специалиста, имеют свои отличительные черты. Волонтёрам необходимо учитывать специфику рельефа, иногда — изменение уровня воды.
Серьёзные коррективы в процесс поиска могут внести и погодные условия. Нестабильность температур влияет на возможности людей и техники, густая растительность мешает просматривать местность. А следы и артефакты — если они и были — могут вообще исчезнуть спустя продолжительное время, прошедшее с момента исчезновения людей.
Несмотря на все сложности, инициированная правоохранителями операция будет продолжена после схода снежного покрова — и присоединятся к ней не только спасатели и добровольцы.
В поисках планируют участвовать инспекторы Госохотнадзора и местные охотники — об этом корреспонденту aif.ru рассказал инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин.
Местные найдут раньше?
Могут ли местные жители обнаружить следы Усольцевых или их самих раньше специалистов? Этот вариант вызывает у Евгения Ногина большие сомнения.
«Я считаю, что случайные собиратели и охотники не смогут обнаружить следов Усольцевых. Мое мнение — они глубоко в курумнике, а туда обычным людям заходить незачем», — говорит эксперт, развенчивая версию о том, что семью могут найти собиратели черемши.
Сейчас, по словам мужчины, в тайге сугробы по колено.
«Полностью снег сойдёт не раньше начала июня. А в отдельных местах он и до конца месяца не растает. Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу», — предполагает специалист.
Как стало известно в ходе трёхдневного выезда следователей, спасателей и волонтёров в район Кутурчинского Белогорья в апреле 2026, некоторые участки освобождаются от снежного плена. Так, река Мина уже оттаяла — её русло осмотрели спасатели.
«Обстановка там разная. Да, есть участки практически без снега, но много мест, где проваливаешься по пояс», — рассказал представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
По данным Следственного комитета на 29 апреля 2026, точной даты старта новых поисков Усольцевых пока нет. Ранее опытный походник Алексей Кулеш отмечал, что наиболее эффективно будет использовать период между сходом снега и появлением зелени. «Именно в это время есть наибольшая вероятность обнаружить следы семьи», — подчеркнул эксперт.