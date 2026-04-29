«Бессмертный полк» в Красноярске пройдет в очном формате (видео)

Колонна пройдет по правобережью Красноярска, сбор состоится рядом со стелой «Город трудовой доблести».

В Красноярске акцию «Бессмертный полк» в День Победы решено провести очно. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков после встречи с активистами движения и «Волонтерами Победы».

Колонна пройдет по правобережью Красноярска, сбор состоится рядом со стелой «Город трудовой доблести». Схема маршрута останется такой же, как в прошлом году. Шествие сопроводят гармонисты. Старт — 13:30.

Принять участие можно и в других форматах. Например, портрет ветерана можно разместить в социальных сетях и рассказать его историю. Кроме того, макет для штендера можно распечатать на принтере и прикрепить к боковому или заднему стеклу автомобиля, напечатать на одежде или же носить в бейдже. Оформить портрет можно на официальном сайте «Бессмертного полка».

Добавим, год назад в акции приняли участие больше ста тысяч жителей Красноярского края.

