Вратаря «Ротора» Никиту Чагрову назвали лучшим игроком ФНЛ-2025

Никита Чагров — уроженец Москвы, воспитанник спортшколы «Смена». В 16 лет он подписал контракт со столичным Торпедо, но за два сезона не провел за эту команду ни одного матча. После играл за «Ростов» и песчанокопскую «Чайку», курский «Авангард» и «Тамбов», а в 2022 году переехал в Исландию.