Вратаря «Ротора» Никиту Чагрову назвали лучшим игроком ФНЛ-2025

Приз от Матч Премьер вручили вратарю волгоградского «Ротора» Никите Чагрову перед игрой команды с соперниками из «Волги». Футболиста признали лучшим российским игроком Первой лиги в 2025 году по версии зрителей и экспертов телеканала.
Вторым претендентом на это звание был Равиль Нетфуллин из «Факела». Однако по итогам голосования зрителей победителем в этом поединке стал двухметровый игрок, защищающий ворота «Ротора».
Никита Чагров — уроженец Москвы, воспитанник спортшколы «Смена». В 16 лет он подписал контракт со столичным Торпедо, но за два сезона не провел за эту команду ни одного матча. После играл за «Ростов» и песчанокопскую «Чайку», курский «Авангард» и «Тамбов», а в 2022 году переехал в Исландию.
После контракта с казахстанским «Окжетпесом» футболист остановил свой выбор на волгоградском «Роторе». И с тех пор дважды был признан лучшим игроком сезона.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, товарищеский матч проведет сборная России на «Волгоград Арене».