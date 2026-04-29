Курьера мошенников арестовали в Нижегородской области по делу о госизмене

Жителя города Кстово арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

По версии следствия, по заданию спецслужб Украины нижегородец 2001 года рождения работал курьером на мошенников и перечислял похищенные средства для финансирования ВСУ.

Дома у фигуранта прошли обыски, силовики изъяли электронные носители информации.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ. Нижегородцу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.