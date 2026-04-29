На Пашенном проверили озера и выявили дефекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе провели весеннюю инспекцию территории у трех озер на Пашенном. Объект осмотрела руководитель районной администрации Лилия Назмутдинова совместно с представителем управления дорог, инфраструктуры и благоустройства.
По итогам проверки выявлен ряд дефектов, требующих устранения после зимнего периода. В частности, необходимо отремонтировать отдельные скамейки и урны, закрепить лавочки, а также привести в порядок детскую площадку возле школы № 158 — починить качели и восстановить повреждённую подсветку. Кроме того, планируется уборка мусора под навесными мостиками и вдоль береговой линии.
Территория у озер пользуется популярностью у горожан: рядом расположены школа, новые жилые дома и комплексы. Благоустройство проводилось в два этапа — в 2024 и 2025 годах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На месте пустыря появились пешеходные дорожки, освещение, скамьи, урны, смотровые площадки, детская зона и площадка для выгула собак, а также озеленение.
В администрации также напомнили, что до 12 июня продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройства на 2027 год. В Свердловском районе на выбор представлены набережная в Тихих Зорях и сквер на улице Семафорной, 249−255. Проголосовать можно на специальной платформе или через приложение «Госуслуги. Решаем вместе».