Сотрудник без задач: как прошло заседание по делу экс-замминистра здравоохранения

На очередном заседании одной из первых допросили бывшую сотрудницу отдела по работе с обращениями граждан Вишневскую. Она проработала в МИАЦ около месяца весной 2023 года. Из всех подсудимых свидетельница узнала только Екатерину Горбунову, начальницу отдела, а фамилию Григория Земляного, по ее словам, впервые услышала от следователя. Вишневская сообщила, что устроилась на должность юриста по объявлению, но почти сразу столкнулась с несоответствием условий: при найме речь шла о зарплате около 40 тыс. руб., тогда как трудовой договор предусматривал 12−13 тыс., а остальное должно было начисляться в виде стимулирующих выплат. Причиной скорого увольнения она назвала стиль руководства Горбуновой, охарактеризовав его как непрофессиональный. По словам свидетельницы, в отделе практиковалась система негласного бойкота, а контроль за документами сводился к формальным «придиркам». «Когда ты сделал бумагу, ты даёшь на визирование, она лежит чуть ли не до последнего дня срока, а потом тебе кипой возвращают и говорят: “У вас там пробел не в том месте”. И при этом создаётся просто дикая нагрузка и нервозность», — утверждала Вишневская.