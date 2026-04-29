Юрий Старилов утвержден на посту ректора Воронежского госуниверситета

Юрий Старилов родился 25 июня 1963 года в Тамбовской области. Окончил юридический факультет ВГУ. С 1989 года стал преподавателем вуза, а с 1998-го возглавил кафедру административного и публичного права. В 2015 году назначен деканом юридического факультета. С конца мая 2025-го исполнял обязанности ректора ВГУ. Юрий Старилов — специалист в области современного административного и публичного права, автор более 200 научных работ. Награжден почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» (2013), знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» (2019), орденом «Дружбы» (2022).