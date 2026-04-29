Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД заявило о 500 звонках белорусов в милицию за сутки по одной причине

Белорусы 500 раз позвонили в милицию за сутки, сообщая об одном преступлении.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел сообщили 29 апреля о том, что за дежурные сутки от белорусов поступило около 500 сообщений о звонках мошенников.

Благодаря оперативности сотрудников МВД и самих белорусов почти все злодеяния мошенников удалось предотвратить. При этом было зарегистрировано 49 преступлений, которые аферисты совершили в отношении граждан, используя информационно-коммуникационные технологии.

Также сотрудники отдела организации обработки мошеннических операций МВД заблокировали 23 мошеннических сайта, 62 иностранных платежных реквизита для платежей и приостановили расходные операции еще по 63 счетам. В этот же день были задержаны три курьера мошенников.

