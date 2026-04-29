МВД заявило о 500 звонках белорусов в милицию за сутки по одной причине

В Министерстве внутренних дел сообщили 29 апреля о том, что за дежурные сутки от белорусов поступило около 500 сообщений о звонках мошенников.
Благодаря оперативности сотрудников МВД и самих белорусов почти все злодеяния мошенников удалось предотвратить. При этом было зарегистрировано 49 преступлений, которые аферисты совершили в отношении граждан, используя информационно-коммуникационные технологии.
Также сотрудники отдела организации обработки мошеннических операций МВД заблокировали 23 мошеннических сайта, 62 иностранных платежных реквизита для платежей и приостановили расходные операции еще по 63 счетам. В этот же день были задержаны три курьера мошенников.
Еще мы писали, что Нацбанк предупредил о клоне официального сайта, который сделали мошенники.
И мы писали, что минчанин получил три года тюрьмы за неадекватную реакцию на замечание.