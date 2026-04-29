Минздрав сообщил о снижении заболеваемости ВИЧ до исторического минимума

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за десять лет сократилась в России вдвое, достигнув исторического минимума, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
«С 2016 года, с момента запуска первой итерации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации сократился вдвое, достигнув исторического минимума», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что данная тенденция сохраняется в том числе благодаря увеличению охвата населения тестированием на ВИЧ, в 2025 году его прошли почти 40% граждан России.
«Число зарегистрированных новых случаев заболевания в прошлом году составило 43 тысячи, что почти на 11% ниже аналогичного показателя 2024 года», — сообщили в пресс-службе.
В Минздраве добавили, что на конец 2025 года охват антиретровирусной терапией достиг 91,8%, превысив целевое значение.