Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав сообщил о снижении заболеваемости ВИЧ до исторического минимума

Минздрав: заболеваемость ВИЧ в России упала до исторического минимума.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за десять лет сократилась в России вдвое, достигнув исторического минимума, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

«С 2016 года, с момента запуска первой итерации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации сократился вдвое, достигнув исторического минимума», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что данная тенденция сохраняется в том числе благодаря увеличению охвата населения тестированием на ВИЧ, в 2025 году его прошли почти 40% граждан России.

«Число зарегистрированных новых случаев заболевания в прошлом году составило 43 тысячи, что почти на 11% ниже аналогичного показателя 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что на конец 2025 года охват антиретровирусной терапией достиг 91,8%, превысив целевое значение.