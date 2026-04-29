Воронежэнерго напоминает: рыбачить в охранных зонах ЛЭП опасно для жизни

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» напоминают любителям рыбной ловли о том, что рыбачить в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) опасно для жизни!
Охранная зона ЛЭП — это территория, расположенная по обе стороны от крайних проводов воздушной линии. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ она занимает по 2 метра в обе стороны, для ВЛ 10 кВ — по 10 метров, для ВЛ 35 кВ — по 15 метров, для ВЛ 110 кВ — по 20 метров. Класс напряжения линии электропередачи указан на знаках, размещенных на опорах ЛЭП. Если вы сомневаетесь, какого класса напряжения линия электропередачи, соблюдайте максимальную дистанцию.
При выборе места рыбалки всегда обращайте внимание на проходящие поблизости линии электропередачи. Об опасности предупреждают знаки «Осторожно! Электрическое напряжение», «Осторожно! Электрическое напряжение. Не влезай! Убьет!» и «Ловля рыбы в охранной зоне воздушных линий запрещена!». Рыбачить рядом с такими знаками опасно для жизни.
Помните, что современные удилища изготавливаются из углепластика — это материал, который проводит электрический ток. Поэтому повышенная влажность, мокрая леска или удилище в непосредственной близости к проводам линии электропередачи создают риск поражения электрическим током. Не только прикосновение к проводу удилищем, но даже приближение к нему привести к смертельной травме.
Осторожность следует соблюдать не только во время рыбалки, но и при перемещениях под линиями электропередачи. Расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6−7 метров, а длина удилища доходит до 10 метров. Поэтому всегда несите удочки в сложенном виде, чтобы не допустить случайного прикосновения к проводам или приближения на недопустимо близкое расстояние к ним.
При покупке удочки обязательно изучите надписи на ее корпусе: там указаны ее характеристики и предупреждение об опасности ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы.
Подарив удочку ребёнку, расскажите ему не только о способах рыбной ловли, но и ознакомьте с опасностями, которые подстерегают тех, кто не обращает внимания на предупредительные знаки и не соблюдает правила поведения под линиями электропередачи: нельзя ловить рыбу рядом с проводами ЛЭП, нельзя нести удочку в разложенном виде, нельзя рыбачить в грозу. Соблюдение элементарных правил сохранит ему жизнь и не превратит увлекательное занятие в смертельное происшествие.
Если вы обнаружили провисший или оборванный провод, упавший на землю, заметили открытые двери на трансформаторной подстанции, увидели поврежденную опору, ни в коем случае не приближайтесь к ним ближе, чем на 8 метров. Немедленно сообщите об этом по телефону компании «Россети» «Светлая линия 220»: 8−800−220−0−220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).
Отправляясь на рыбалку, будьте осторожны и берегите свою жизнь!