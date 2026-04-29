Воронежэнерго напоминает: рыбачить в охранных зонах ЛЭП опасно для жизни

Подарив удочку ребёнку, расскажите ему не только о способах рыбной ловли, но и ознакомьте с опасностями, которые подстерегают тех, кто не обращает внимания на предупредительные знаки и не соблюдает правила поведения под линиями электропередачи: нельзя ловить рыбу рядом с проводами ЛЭП, нельзя нести удочку в разложенном виде, нельзя рыбачить в грозу. Соблюдение элементарных правил сохранит ему жизнь и не превратит увлекательное занятие в смертельное происшествие.