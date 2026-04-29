В «Максе» запустили акцию «Бессмертный полк онлайн»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк онлайн» запущена на национальной онлайн-платформе «Макс», заметил корреспондент РИА Новости.
«Миллионы семей — одна история. Присоединяйтесь к движению в память о поколении Великой Отечественной войны. Добавьте своих героев в “Бессмертный полк онлайн”, — говорится в сообщении мессенджера при переходе в бот.
Принять участие и заполнить анкету может любой гражданин. Для этого достаточно перейти по ссылке в бот в «Максе», начать с ним общение и нажать на кнопку «Принять участие».
По ссылке пользователь сможет заполнить анкету героя: его фотографию, личные данные, дату смерти и боевой путь.
«Макс» — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения.