В Красноярске акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

В Красноярске приняли решение провести акцию «Бессмертный полк» в День Победы в традиционном очном формате. О решении сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. По его словам, совместно с активистами движения «Бессмертный полк» и представителями «Волонтеров Победы» уже запущена организационная работа. Участники обсудили маршрут шествия в Красноярске, меры безопасности и дополнительные активности, которые планируется провести во время движения колонны. Акция, как и годом ранее, состоится на правобережье рядом со стелой «Город трудовой доблести». Год назад в акции по всему краю приняло участие больше 100 тысяч человек. Уверен, что земляки вновь поддержат этот трогательный проект, направленный на сохранение памяти о героях каждой семьи, — отметил Михаил Котюков. Также губернатор региона рассказал, что на встрече представители молодежного центра передали ему портреты его дедов. Он добавил, что был приятно удивлен этим жестом и планирует пройти с этими фотографиями в колонне «Бессмертного полка» 9 мая. Напомним, что в Красноярске сотни школьников провели масштабную реконструкцию накануне Дня Победы.