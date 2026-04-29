Какие страны для отдыха лучше выбрать в 2026 году

Для начала статистика 2025 года. И здесь важно разделить потоки. Есть все выезды за границу — и есть именно туризм. И это разные цифры.
Работники, туристы, паломники…
В 2025 году за границу выезжали 11,8 млн человек — на 1,2% меньше, чем годом ранее (данные Ranking.kz на основе анализа БНС АСПиР РК). Основная часть поездок — личные цели: 10,2 млн человек.
С туристическими целями отправлялись 417,1 тыс. человек. Отдельно 17,5 тыс. отправлялись в паломничество, еще 5,6 тыс. — на лечение.
И здесь главный момент: туристический поток сократился. Годом ранее он составлял 463,7 тыс. человек, то есть падение — 10,1%.
Если смотреть на общий поток выезжающих, лидеры не меняются. Казахстанцы чаще всего ездят в Россию (3,1 млн человек), Узбекистан (2,9 млн) и Кыргызстан (2,6 млн). Это сугубо личные поездки, связанные с близостью границ, родственными и деловыми связями.
Азия, Турция, Кавказ.
Если говорить именно об отдыхе, картина другая — и здесь уже есть заметные изменения.
Главным туристическим направлением в 2025 году стал Китай — 137,3 тыс. человек (32,9%). На втором месте — Турция — 123,1 тыс. человек (29,5%). При этом динамика у этих стран разная: поток в Китай вырос на 8,7%, а в Турцию, наоборот, снизился на 17%.
Далее идут Египет (43,1 тыс. человек), Грузия (31,8 тыс.), ОАЭ (22,6 тыс.) и Вьетнам (13,5 тыс.). Но и здесь динамика неоднородна. Например, поток в ОАЭ сократился сразу на 46,3%, в Грузию — на 10,4%, а в Таиланд — более чем в 2 раза (с 14,4 тыс. до 6,1 тыс.). Мы видим, как часть традиционных направлений теряет интерес.
Взамен растут новые и альтернативные направления. Вьетнам показал рост на 42,2%, Азербайджан — на 4,7%, Узбекистан как туристическое направление — сразу на 87,4%. Южная Корея увеличила поток в 3,4 раза, пусть и с небольшой базы (53,2 тыс.).
Если сопоставить эти данные, становится понятен главный тренд: массовые выезды остаются на прежнем уровне, а туристические поездки сокращаются и перераспределяются между странами.
Лидеры спроса.
Сотрудница турфирмы Анель Челик отмечает: сезон 2026 меняется из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Временная приостановка организованного туризма в ОАЭ и Катар вынудила рынок оперативно перераспределить потоки. Сегодня основной акцент смещен на страны Юго-Восточной Азии и безвизовые регионы.
Главным бенефициаром закрытия арабских направлений стал Таиланд. Пхукет и Самуи сегодня являются лидерами по количеству бронирований: это направление полностью закрывает потребности массового сегмента в качественном пляжном отдыхе (июнь, 9 ночей, 2 взрослых + ребенок, «4 звезды» = 1,4 млн тенге).
Параллельно фиксируется взрывной рост интереса к Вьетнаму, где спрос увеличился на 40%. Курорты Нячанг и Дананг стали основной бюджетной альтернативой, предлагая туры от 1,3 млн тенге.
Не менее важным игроком стал Китай. Благодаря упрощению визового режима доля Хайнаня в общем туристическом выезде достигла 32%, а стоимость путевок начинается от 1,2 млн тенге.
В условиях региональной нестабильности статус безопасного хаба сохранил Египет. Турагент подчеркивает: Шарм-эль-Шейх продолжает принимать казахстанских туристов, предлагая средний чек в районе 1,1 млн тенге. В ближнем зарубежье стабильно востребована Грузия (Батуми, Кобулети), где за счет безвизового режима и доступности путевки (от 700 тыс. тенге) сохраняется высокая оборачиваемость мест. В чисто пляжном секторе наблюдается рост чартерных программ на Мальдивы. Аналогичный тренд наблюдается и по Бали и Черногории.