Воронежцам рассказали, будут ли в городе запускать салют на 9 Мая

В Воронеже в 2026 году не будут устраивать праздничный салют в честь Дня Победы. Такое решение приняли в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии Воронежской области и регионального оперштаба во вторник, 28 апреля.
Акцию «Бессмертный полк», как и в прошлом году, проведут в онлайн-формате.
Пройдёт ли парад на площади Ленина — пока неизвестно. Всё будет зависеть от оперативной обстановки. Если возникнет угроза, проведение парада отменят.
Другие массовые мероприятия (например, концерты) в Воронеже и районах области рекомендовано проводить в ограниченном формате.