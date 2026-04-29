Сотрудники ФСБ задержали жителя Кстова по подозрению в госизмене

Жителя города Кстова заключили под стражу по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в нижегородском управлении ФСБ России.
Установлено, что молодой человек 2001 года рождения был завербован украинскими спецслужбами. По их указанию он собирал у россиян деньги и перечислял на счета для финансирования ВСУ.
По месту жительства фигуранта был организован обыск. У него изъяли электронные устройства.
