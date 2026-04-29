В России изменили правила для водителей из Казахстана

Профессиональным водителям из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Грузии, выполняющим международные автомобильные перевозки, увеличили допустимый срок пребывания на территории России в два раза — с 90 до 180 суток в течение года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что документ вступит в силу с 30 июня 2026 года.

По данным издания Trans.ru, для того, чтобы воспользоваться своим правом удлиненного нахождения в России, иностранным водителям при подаче заявления на въезд в РФ необходимо будет приложить дополнительные документы, в том числе копию водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, на котором осуществляется перевозка, и международной транспортной накладной, а для пассажирских перевозчиков — карту маршрута регулярных перевозок или список пассажиров.

Ранее мы сообщали об изменениях в правилах въезда в Казахстан для иностранных автомобилей.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
