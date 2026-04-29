Красноярцев возмутила внезапная обработка от клещей в березовой роще Студгородка (видео)

В березовой роще Студгородка, парке «Грива спорт», днем 29 апреля прошла противоклещевая обработка. Горожане, гулявшие там с детьми, возмутились внезапному распылению химикатов.
Одна из посетительниц рассказала Newslab, что гуляла с ребенком, когда услышала звук разматываемой липкой ленты. Работник клеил на дерево объявление о грядущей обработке. «Я даже обрадовалась, обработка от кровососов — это, конечно, хорошо. Только показалось странным, что в объявлении нет даты», — сказала горожанка.
Но обработка началась уже через пять минут. Машина с дезинсекторами поехала по дорожкам, по которым в это время продолжали гулять люди — мамы с колясками, пенсионеры, собаководы с питомцами.
«Если бы я знала заранее, то выбрала бы другое место для прогулки. Мы ходим сюда за здоровьем и свежим воздухом, а не нюхать химию», — возмутилась красноярка.
Как оказалось, в сообществе СФУ сегодня в 10:00 появилась информация, что с 09:00 до 17:00 в экопарке «Березовая роща» будет проходить обработка от клещей.
Добавим, используемые препараты безопасны для человека и животных, однако рекомендуется соблюдать меры предосторожности, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям. В соответствии с рекомендациями СанПиН, посещать обработанные территории не стоит в течение трех дней после обработки, так как клещи могут сохранять активность.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.