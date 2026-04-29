В Нижегородской области назначили нового министра транспорта

Леонид Самухин теперь возглавит Министерство транспорта и дорожного строительства Нижегородской области, как стало известно из официальных источников региональной администрации. Это решение было закреплено указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
До этого назначения Самухин много лет руководил Главным управлением автомобильных дорог, а до того занимал руководящие должности в администрации Нижнего Новгорода, включая пост главы департамента и заместителя градоначальника.
Его преемником на посту начальника ГУАД временно назначен Александр Денисов.
Стоит напомнить, что прежний глава Минтранса, Павел Саватеев, в марте приступил к обязанностям заместителя председателя правительства Нижегородской области. Его предшественником на этой позиции был Иван Каргин, ушедший в отставку добровольно.
Ранее итоги работы нижегородского министра транспорта Саватеева подвел эксперт.