Ребенок пострадал при столкновении двух иномарок под Волгоградом

Авария произошла на проспекте Дружбы в Волжском.

В Волжском Волгоградской области 28 апреля произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария случилась днем на проспекте Дружбы напротив дома № 72, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию региональной полиции.

Как выяснилось, 36-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» выполнял маневр поворота направо. При этом он не уступил дорогу «Рено Логан», который двигался в попутном направлении по крайней правой полосе. В результате этого невнимательного маневра произошло столкновение двух иномарок.

Самые неприятные последствия аварии коснулись юной пассажирки «Рено». Несовершеннолетнего ребенка сразу же доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.