Александр Бастрыкин контролирует обращение жителей Перми о доступной медпомощи

В онлайн-приемную председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поступило обращение от жителей микрорайона Рабочий поселок из Перми. Пермяки сообщили о нарушении прав на доступную медицинскую помощь.
На протяжении длительного времени здание детской поликлиники, возведенное в 1914 году, находилось в непригодном состоянии. В период с 2024 по 2025 год в нем провели капитальный ремонт, но состояние второго этажа вновь признали неудовлетворительным. Пациентов для получения медицинской помощи направили в другие отделения города.
В апреле этого года закрыли женскую консультацию в соседнем здании. Семьи с детьми, а также беременные женщины вынуждены обращаться в другие лечебные организации. Меры по устранению нарушений компетентными органы не принимают.
На основании поступившего обращения краевое следственное управление СК РФ организовало процессуальную проверку. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки, принимаемых мерах к реализации прав граждан на получение качественной медицинской помощи.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.